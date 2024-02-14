韩政府紧急评估中东风险 强烈谴责伊朗袭击以色列

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：随着伊朗袭击以色列，韩国政府对进出口情况进行了紧急评估。产业通商资源部第二次官姜敬声15日在世宗政府大楼主持召开了第四次出口产品负责官员会议和第五次出口紧急对策小组会议。当地时间13日伊朗袭击以色列，导致中东局势升级，会议对进出口情况进行了紧急评估。姜敬声表示，虽然对中东出口占比不高，但是油价和物流费用的上涨将对韩国出口产生较大影响，有必要密切评估相关情况。截至目前，韩国商品的装船、交货工作正常进行。以去年为准，对中东出口占韩国总出口的3%。韩国产业部表示，本次事态和去年的红海危机有可能加重韩国企业在物流方面的压力，将以由大韩贸易投资振兴公社、贸易保险公社、贸易协会等机构组成的民官联合出口紧急对策小组为中心，切实履行应急计划。根据情况加大出口和物流费补贴、扩容中小企业专用装载空间、对受损失企业提供贸易金融特别援助等。另外，韩国政府14日以外交部发言人的名义发表声明，强烈谴责伊朗对以色列发动大规模袭击。政府还表示，正在密切关注事态的发展，并敦促所有当事方保持克制，勿使局势进一步恶化。伊朗于当地时间13日深夜使用导弹、无人机对以色列发动了大规模袭击，以此作为对以色列袭击伊朗驻叙利亚领事馆的回应。这是伊朗首次对以色列本土实施全面性袭击，以色列正考虑发起报复性打击，由此引发人们担忧这一系列行动或将扩大为中东地区大规模战争。