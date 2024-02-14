韩美组建“太空联合团队”举行太空演习

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韩国国际广播电台报道：韩美军方正在举行联合太空演习，以应对北韩侦察卫星等各种太空威胁。韩国空军方面24日表示，负责太空作战的太空作战部队和驻韩美国太空军(USSFK，United States Space Forces Korea)构建的“韩美太空联合团队”首次参加了韩美联合编队军综合演习（KFT）。韩美联合编队军综合演习是模拟战时场景进行的例行演习，旨在加强空对空、空对地、侦察、运输等军用飞机执行任务的能力。该项演习自本月12日至26日在群山空军基地举行。目前“韩美太空联合团队”模拟敌人进行干扰全球定位系统(GPS)的情况进行干扰攻击。韩美共同分析美国太空军发来的信息、实时向韩军战力提供干扰坐标和波及信息，据此韩美空军战斗机打击敌方干扰源。去年11月北韩将首颗军事侦察卫星“万里镜-1”号成功送入太空轨道，卫星发射技术提升。北韩还宣布，将于今年再次发射三颗侦察卫星。在这种情况下，韩美举行联合太空演习备受瞩目。“韩美太空联合团队”还就韩军的军事侦察卫星用于实际任务和作战的方案进行了讨论。韩军去年12月发射了首颗军事侦察卫星，本月8日第二颗军事侦察卫星也成功入轨。2022年12月韩国空军创设了太空作战大队，今年将扩大编制创设太空作战战队，加强太空领域的应对能力。