中东紧张局势导致韩企感受景气恶化

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韩国国际广播电台报道：有分析认为，最近中东地区紧张局势加剧导致韩国企业感受景气恶化。韩国经济人协会(以下简称“韩经协”)24日表示，以600大企业为对象进行的企业景气调查指数（BSI）结果显示，5月企业景气调查指数的预计值为94.9，环比下降了3.7个点。BSI以100为基准，与上个月相比，数值大于100表示经济前景乐观，小于100表示经济前景悲观。“韩经协”介绍说，BSI预计值今年2月起呈上升势头，3月接近基准线100，近期中东地区紧张局势不断升温，BSI预计值开始回落。值得一提的是，出口、就业、投资、内需和收益性等所有调查项目均预测为不振，这是自2022年10月起所有项目持续20个月出现低迷。按各行业看，制造业和服务业分别为95.5和94.1。3月制造业的景气调查指数超过基准线100后，连续两个月下降至基准线以下，非制造业的景气调查指数从1月起连续5个月持续走低。与此同时，由于全球电动车需求下滑，包括二次电池在内的一般、精密机械及设备部门从上个月的120下降至89.5，下降了30.5个点。在非制造业项目中，随着5月进入“家庭月”，休闲、住宿和外出就餐对行业景气的预期似乎最高，为128.6。