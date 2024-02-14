韩医学系明年扩招1489至1509人 2026年有望达到2000人

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韩国国际广播电台报道：韩国实施医学系扩招的32家高校中有31家敲定了招生名额，明年的扩招规模预计为1489人至1509人，到2026年将达到政府提出的2000名。教育部和韩国高校教育协议会2日汇总并公开了韩国全国医学系提交的2025学年度大学入学考试实施计划案招生名额数据。数据显示，31家高校医学系拟扩招1469人，再加上属于专科学校、无提交实施计划案义务的车医科大学（扩招名额40人），预计扩招规模总计为1489人至1509人。由此，全韩40家医学院的招生人数将从目前的3058人增至4547人至4567人。9家非首都圈地区的国立高校均只使用了扩招名额的50%。江原大学扩招42人，忠北大学扩招76人，庆北大学和忠南大学各扩招45人，庆尚国立大学扩招62人，全北大学扩招29人，济州大学扩招30人，釜山大学和全南大学各扩招38人。大部分私立大学则使用了所有扩招名额，仅檀国大学、成均馆大学、亚洲大学、岭南大学、蔚山大学决定不用满名额。檀国大学的扩招名额为80人，此次仅使用了50%。成均馆大学、亚洲大学、蔚山大学的扩招名额均为80人，此次均扩招70人。岭南大学的扩招名额为44人，此次扩招24人。另外，各高校还向韩国高校教育协议会提交了2026年学年度大学入学考试实施计划案，预计届时扩招名额有望达到政府提出的2000人。教育部官员表示，除无提交义务的车医科大学外，其余学校的扩招人数总计达到1960人。