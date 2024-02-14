尹锡悦总统任命民政首席秘书

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦重新成立了在大选承诺中废除的民政首席秘书室，任命前法务部次官金周贤为民政首席秘书。尹锡悦7日在龙山总统办公室举行的新闻发布会上，亲自介绍了新任民政首席秘书金周贤并做出了上述表示。在谈到重新设立民政首席秘书室的背景时，尹锡悦总统说，本人在开始步入政坛时曾表示，当选总统后将不设立民政首席秘书室并维持了这一基调。由于听取民心的机能过于薄弱，因此本人听取了新闻界和周边人士的众多意见。尹锡悦补充说，所有政权都有发挥其(听取民意)功能的理由，但由于民政工作运转不给力，本人也曾对此忧虑忡忡。前任总统金大中也担心其副作用而设立了法务首席秘书，但在就任总统两年后重新恢复了民政首席秘书一职。当被问及民政首席秘书的复原是不是为了总统免受司法风险和掌控司政机关时，尹锡悦总统说，这是为国民而设立的，如果存在司法风险，本人会进行说明并予以解决，这不是民政首席秘书该做的事情。新任民政首席秘书金周贤表示，有人指出听取民心的机能薄弱，因此今后将全面听取民意，并尽全力将其反映到国政运营中。金周贤对民政首席秘书室的机构表示，为了听取民心，将新设民政秘书并接管公职纪纲秘书室和法律秘书室进行业务运作。另外，对于调查相关的信息内容方面，金周贤首席秘书表示，已经由公职纪纲秘书室和法律秘书室负责运作，今后将逐步研讨民政首席秘书室的运营事宜。