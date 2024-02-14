中等强国合作体首次发表对北韩非法武器交易表示忧虑的议长声明

Photo : Cámara de Diputados de México

韩国国际广播电台报道：中等强国合作体(MIKTA)国会议长会议首次采纳了国际社会对北韩非法武器交易表示忧虑的声明。韩国国会和中等强国合作体主席国墨西哥众议院等当地时间7日透露，中等强国合作体的五个成员国在6日召开的“第十届中等强国合作体国会议长会议”，正式发表了“构筑更加和平、公正和正义的世界议会联合行动”的议长声明。包括22项内容在内的议长声明对北韩发射弹道导弹和使用相关技术、非法武器交易和由此引发的韩半岛紧张局势、对该地区和平与稳定构成的威胁深表忧虑。此前，该声明草案并没有这样的内容。有媒体报道称，经联合国所属的专家小组确认，今年1月落在乌克兰哈尔科夫市的导弹残骸是北韩产弹道导弹，国际社会对北韩走私武器的担忧越来越大。在此情况下，韩国国会方面积极说服成员国在上述声明里增加了相关内容。据悉，中等强国合作体成员国的国会议长在非公开会议上对以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯战争和俄罗斯与乌克兰战争的性质、解决方案、术语的使用等方面出现了一些分歧。在此过程中，与会代表进行了三个多小时的讨论。一些事项则以"部分成员国议会意见"的表述写入了议长声明中。中等强国合作体(MIKTA)是韩国、墨西哥、印度尼西亚、土耳其和澳大利亚之间构建的非正式伙伴关系。该合作体由五国外长主导。2013年在纽约举行联合国大会期间五国在会外成立了该合作体，旨在支持有效的全球管理。