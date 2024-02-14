特朗普安全事务助理候选人：美军不需驻扎在韩国

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韩国国际广播电台报道： 美国国防部前官员主张，如果美国前总统特朗普在大选中当选，驻韩美军的主要任务应转换为遏制中国，美军没有必要驻扎在韩国。这位官员被认为是美国白宫国家安全事务助理的有力候选人。美国前国防部负责战略与军力发展事务的副部长助理埃尔布里奇·科尔比(Elbridge Colby)当地时间6日在华盛顿接受韩联社采访时表示，为了解决不是美国主要问题的北韩问题，不能再将美军扣留在韩半岛作为人质。科尔比说，韩国在对北韩的防御上应负起主要和压倒性的责任，因为美国没有具备一边与北韩作战、一边与中国作战的军事力量。科尔比的基本主张是，韩国应减少对美国的依赖度，最大限度地自行防御北韩的常规威胁。美国应保留力量，以应对最大的威胁中国，在中国直接介入韩半岛问题时才对韩国提供支援。科尔比还主张，美国的军事力量还没有强大到可以在多地同时进行大规模战争的程度，有必要修改韩半岛发生紧急情况时美国大规模增援兵力的目前韩美作战计划。他还表示，在中国和北韩军事力量加强和美军相对弱化的现实情况下，这种变化是不得已的选择，并不是说美国应该抛弃韩国。特朗普最近在接受《时代周刊》采访时表示，如果韩国不大幅增加防卫费，驻韩美军将撤离韩半岛。对此，科尔比表示，驻韩美军旨在防御韩国而进驻当地，在维持美军驻防韩半岛的过程中，以公正的方式做出贡献是非常重要的。