韩政府拟削减印尼韩战机项目分摊费、减少技术转让规模

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韩国国际广播电台报道：韩国防御事业厅决定推进削减印度尼西亚的韩国型超音速战斗机KF-21的开发分摊费并减少技术转让规模的方案。防御事业厅8日在记者恳谈会上表示，印尼在2026年以前支付的KF-21开发分摊费为1.6万亿韩元，这笔费用将调整为6000亿韩元，并将据此减少技术转让规模。KF-21是韩国和印尼2015年至2026年投入约8.1万亿韩元共同开发的韩国型战斗机项目。截至2026年6月，印尼负担总开发费的20%（约1.6万亿韩元），并从韩国取得技术转让。但由于预算不足等原因，目前尚未支付的分摊费约为1万亿韩元。印方于上月底通知韩国，分摊费支付期限将推迟至2034年，每年支付1000亿韩元。韩国政府予以拒绝，随后印尼政府提议以2026年为期限将分摊费削减为6000亿韩元。韩国政府接受印方的意见后，决定依据调整的分摊费规模，技术转让规模也予以减少。韩国防御事业厅表示，为了避免因费用不足而影响到战斗机的开发，需要调整分摊费比率和确保不足的财源。如果中断共同开发项目，将加大韩方的财政负担。考虑到国防财政、军工出口和两国合作关系等的韩方利益，共同开发更为有利。防卫事业厅计划本月内将分摊费议案提交防御事业促进委员会审议，今年末以前完成开发项目的调整磋商。