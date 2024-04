Photo : KBS

Ca y est, les résultats des sondages de sortie des urnes pour les élections législatives qui se sont déroulées aujourd’hui viennent d’être annoncés par la KBS ainsi que deux autres chaînes de télévision terrestres, MBC et SBS.Ces estimations donnent 178 à 196 sièges dans l’Hémicycle pour le Minjoo, la première formation d’opposition de centre-gauche, et à son parti satellitaire. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle conservatrice, et son parti frère pour la proportionnelle, 87 à 105.