Photo : YONHAP News

La deuxième vice-ministre sud-coréenne des Affaires étrangères va se rendre au Cameroun et au Sénégal. C’est ce qu’a annoncé, hier, le ministère, ajoutant qu'elle décollait le même jour de Séoul pour rentrer le 4 mai.Kang In-seon va inviter les chefs de l'Etat de ces deux nations au prochain sommet Corée-Afrique et va discuter des mesures de coopération bilatérales.De son côté, le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères s'est rendu, du 15 au 18 avril, au Kenya et sur l’île Maurice, en tant qu'envoyé spécial présidentiel, dans le même objectif : solliciter ces derniers à participer au sommet inédit prévu les 4 et 5 juin à Séoul.