La Corée du Sud invite des journalistes d'Afrique et d'Asie du Sud-est

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va apporter son soutien aux médias étrangers, en vue de promouvoir l'économie, la diplomatie et la culture du pays dans le monde entier. Le ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme a ainsi invité des journalistes d'Asie du Sud-est et d'Afrique. Cette invitation sera d’ailleurs étendue aux reporters des autres continents.Huit journalistes originaires du Vietnam, de l'Indonésie, de la Thaïlande, des Philippines et de Hongkong sont arrivés, hier à Séoul. Leur visite se déroulera jusqu'au 4 mai et aura pour thème « la culture coréenne et la croissance durable régionale ». Divers programmes liés à la culture traditionnelle et la gastronomie seront organisés, tout comme des visites dans la zone démilitarisée (DMZ), à la forteresse de Hwaseong située aux environs de la capitale, et aux sites de tournages de feuilletons télévisés de renom.Dix journalistes venus de huit pays africains, dont le Gabon, l'Egypte, le Nigéria et les Seychelles sont aussi attendus au pays du Matin clair. Du 5 au 11 mai, ceux-ci feront de multiples expériences autour du sujet « pour un progrès durable », thématique qui est aussi celle du sommet Corée-Afrique, prévu début juin à Séoul.Les journalistes africains auront l'occasion de visiter le Musée national de Corée, la DMZ et le village artistique Heyri. Ils pourront également s'informer sur le festival de films africains et de la fête de la culture africaine, qui seront organisés en marge du sommet sud-coréano-africain. Des rencontres avec les personnalités qui participeront au sommet seront elles aussi prévues.Nesma Youssef, du journal égyptien Al-Shorouk, a souhaité que sa visite au pays du Matin clair lui fournisse l'opportunité de découvrir la culture coréenne et d'apprendre les moyens de protéger les différents patrimoines du pays.Yong Ho-seong, directeur au ministère sud-coréen de la Culture, a espéré, de son côté, que les journalistes ainsi invités élargirons leurs connaissances sur la culture coréenne et les transmettront à leur auditoire d'Asie du Sud-Est et d'Afrique. Le tout en renforçant l'échange de biens et de personnes entre ces régions et la Corée du Sud.