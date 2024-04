Sondages sorties des urnes : 178 à 196 sièges pour le Minjoo, 87 à 105 pour le PPP

Photo : KBS

Aujourd’hui, mercredi 10 avril, les sud-Coréens sont allés élire leurs députés : 254 au scrutin majoritaire et 46 à la proportionnelle. Dès 6h du matin, les 14 259 bureaux de vote à travers tout le pays ont accueilli les électeurs. Lors de leur fermeture, à 18h, les résultats des sondages à la sortie des urnes ont été annoncés par les trois chaînes de télévision terrestres, dont la KBS.Ces estimations donnent 178 à 196 sièges dans l’Hémicycle pour le Minjoo, la première formation d’opposition de centre-gauche, et à son parti satellitaire. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle conservatrice, et son parti frère pour la proportionnelle, 87 à 105. Quant à la formation fraîchement créé par Cho Kuk, l’ex-ministre de la Justice, 12 à 14 sièges.Concernant à présent quelques circonscriptions qui attirent l’attention : à Gyeyang-B dans la ville d’Incheon, par exemple, c’est le patron du Minjoo Lee Jae-myung qui l'emporterait contre l’ancien ministre du Territoire Won Hee-ryong qui représente le parti du président Yoon. 56,1 contre 43,8 %. Du côté de Bundang-A, à Sungnam dans la province de Gyeonggi, c’est un autre candidat de la première formation de l’opposition, Lee Kwang-jae, qui aurait plus de chances d’être élu qu’Ahn Cheol-soo du PPP. 52,8 contre 47,2 %.Cette enquête a été effectuée par Hankook Research, Korea Research et l’Ipsos à la demande de la maison-mère de KBS WORLD Radio, MBC et SBS, devant près de 2 000 lieux de vote. Ils présentent un taux de confiance de 95 %, avec une marge d'erreur de plus ou moins 2,9 à 7,4 points.Attention, cette information reste au conditionnel et doit être confirmée dans les heures à venir. A quand pourra-t-on connaître le noms des vainqueurs ? Pas avant minuit.Pour le scrutin majoritaire, les résultats sortiront sans doute entre 1 et 2h du matin. En raison de l'introduction d'un processus supplémentaire de vérification manuel des bulletins, le dépouillement durera un peu plus qu’auparavant. Pour le scrutin proportionnel, il faudra être encore plus patients. Car les machines de tri automatique introduites en 2023 ne peuvent pas traiter des bulletins comportant 38 formations comme cette fois-ci. Le tri devra donc être effectué à la main. Les noms des heureux élus ne pourront être confirmés que demain dans l'après-midi, à l'issue d'une réunion de la Commission électorale nationale (NEC).