Législatives : l’opposition triomphe, coup de semonce pour Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

C’est une victoire écrasante de l’opposition, et un revers pour le président Yoon Suk Yeol. Aux élections législatives d’hier, le Minjoo a remporté, à lui seul, la majorité absolue des sièges, comme il l’avait fait il y a quatre ans.Ce jeudi, à 7h, le décompte des voix était quasiment terminé. La principale force de l’opposition, de centre-gauche, en a obtenu 161 sur 254 en jeu pour le scrutin majoritaire. Elle s’est imposée dans toutes les villes et provinces, sauf celles de l’est et du sud-est, qui sont les bastions traditionnels des conservateurs. Le mouvement de Lee Jae-myung a raflé la mise dans la région métropolitaine de Séoul.De son côté, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a subi une défaite cinglante. Toujours au scrutin majoritaire, la formation présidentielle n’a gagné que 90 sièges. C’est six députés de plus qu’en 2020. Il s’agit là de la troisième débâcle consécutive aux élections générales pour elle. Son espoir d’améliorer sa position dans l’Hémicycle a donc été réduit à néant.Par ailleurs, les petits mouvements, dits de la troisième zone, ont eux aussi échoué dans leur implantation. « Nouvel avenir », « Nouveau Parti de la réforme », et « Parti Jinbo » n’ont tous trois obtenu qu’un seul siège.En ce qui concerne le scrutin proportionnel pour lequel un total de 46 sièges est à pourvoir, le dépouillement des bulletins de vote n’est pas encore fini. Pour le moment, on sait qu’avec 37,41 %, le Parti du futur du peuple, allié du PPP, arrive en tête. Viennent ensuite l’Alliance démocrate de Corée, coalition électorale du Minjoo pour la représentation proportionnelle (26,4 %) et le Parti de la reconstruction de la Corée, mouvement lancé par l’ex-ministre de la Justice Cho Kuk (23,83 %).