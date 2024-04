Ca y est, la sélection officielle de la 77e édition du Festival de Cannes a été présentée, hier, en conférence de presse à Paris. Cette année, aucun film sud-coréen n’est en compétition, mais « I, The Executioner » du réalisateur Ryoo Sung-wan a été sélectionné pour les Séances de minuit.Ce thriller est la suite du film à succès « Vétéran ». Il raconte les aventures du détective Seo, interprété par Hwang Jung-min.Ryoo, rappelons-le, avait remporté le Prix de la critique internationale avec « Crying Fist » en 2005. Quant à Hwang, c’est la quatrième fois qu’il se rend sur la Croisette. Il y avait déjà présenté « A Bittersweet Life », « The Wailing » et « The Spy Gone North ».