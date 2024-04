KIDD : Séoul et Washington réaffirment l’exécution des exercices de simulation TTX

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington ont confirmé leur intention de mener des exercices de simulation TTX (Table Top Exercise), en supposant une utilisation d’armes nucléaires par Pyongyang. Et ce, dans le cadre de renforcements de leurs réponses aux menaces nucléaires de ce dernier.Cette décision a été prise lors de la 24e réunion du Dialogue de défense intégré (KIDD), à Washington. C’est ce qu’a annoncé, jeudi, le département américain de la Défense.Les exercices TTX supposant une utilisation d’armes nucléaires par le régime communiste sont inclus dans les accords conclus lors du groupe consultatif nucléaire (NCG) sud-coréano-américain. Les deux pays ont convenu de démontrer la force de leur alliance par une coopération étroite et coordonnée en cas de provocations, de menaces ou d'actions perturbant la paix et la stabilité régionales de la part du régime de Kim Jong-un.Les Etats-Unis ont réaffirmé leur engagement à défendre la Corée du Sud en utilisant toutes leurs capacités militaires, y compris nucléaires, conventionnelles, et de défense antimissile. Ils ont également confirmé leur position selon laquelle aucune attaque nucléaire de la part de Corée du Nord, dirigée contre eux ou leurs alliés, ne serait tolérée et entraînerait la fin de cette dernière.Séoul et Washington se sont accordés sur le fait que la coopération militaire Moscou-Pyongyang perturbait la paix et la stabilité dans l’Indopacifique, y compris dans la péninsule, ainsi qu'en Europe. Ils se sont ensuite engagés à collaborer étroitement avec la communauté internationale pour y faire face.