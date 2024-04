Photo : YONHAP News

8 686 tonnes, c’est la quantité d’ananas que la Corée du Sud a importée en mars. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, le service des Douanes. Il s’agit d’une augmentation de 44,7 % en glissement annuel. Et c’est du jamais vu dans l’histoire des importations des fruits.Idem pour la mangue. 6 264 tonnes ont été introduites, le mois dernier, au pays du Matin clair. Soit une hausse de 114 % en douze mois.Il est vrai qu’au printemps, le gouvernement sud-coréen fait importer plus de fruits tropicaux afin de remplacer les fruits domestiques récoltés en automne. Mais cette année, comme le prix des pommes et poires ont grimpé, on voit plus d’ananas, de mangues, de bananes ou encore d’oranges en provenance de l’étranger sur les étals.