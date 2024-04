Visite de Thomas-Greenfield à Séoul : les entretiens se poursuivent

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu, lundi après-midi, l’ambassadrice américaine auprès des Nations unies à Yongsan.Durant son tête-à-tête avec Linda Thomas-Greenfield, Yoon Suk Yeol a mis l’accent sur la nécessité de maintenir le régime de sanctions de l’institution, basée à New York, à l’encontre de la Corée du Nord. La haute diplomate a fait part, de son côté, du soutien de Washington aux efforts de Séoul visant à empêcher le développement d’armes nucléaires et balistiques par Pyongyang et à améliorer les droits humains au nord du 38e parallèle.Le même jour, l’ambassadrice s’est aussi entretenue avec le ministre des Affaires étrangères, Cho Tae-yul. Ils ont partagé leur déception quant au fait que la Russie ait exercé, fin mars, son droit de véto sur la prolongation du mandat du panel d'experts du comité des sanctions contre la Corée du Nord. Ils ont aussi discuté de diverses mesures pour concevoir un nouveau mécanisme de surveillance des sanctions visant le pays communiste.Plus tard dans la même journée, Thomas-Greenfield a rencontré le chef de la défense sud-coréenne Shin Won-sik. Elle a fait savoir que Washington recherchait d’autres mesures qui permettraient de publier systématiquement des rapports fiables sur la violation des sanctions contre le régime de Kim Jong-un.Pour rappel, c’est la première fois que l’ambassadrice américaine effectue sa visite en Corée du Sud. La dernière visite d’un ambassadeur américain auprès de l’Onu au pays du Matin clair remonte à octobre 2016.