Samsung obtient 6,4 milliards de dollars de subventions aux USA

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis accorderont jusqu’à 6,4 milliards de dollars de subventions à Samsung Electronics pour développer sa production de semi-conducteurs au Texas. Et, ce, dans le cadre de la loi américaine « Chips Act ». C’est ce qu’a annoncé, lundi, la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, lors d’un briefing.Le géant sud-coréen investira, de son côté, 17 milliards de dollars à Taylor, une ville située au centre de ce vaste état du sud des USA. Objectif : construire une nouvelle usine de semi-conducteurs et des établissements d’emballage et de R&D. Son usine en cours de construction produira, dès 2026, des semi-conducteurs à 2 et 4 nanomètres. La deuxième vise à fabriquer des puces d’ici 2027. La même année, un laboratoire de R&D ouvrira aussi ses portes.Le président américain Joe Biden a déclaré, dans son communiqué publié le même jour, que ces investissements contribueraient à créer au moins 21 500 emplois et à développer les talents locaux. Avant de souligner que ces investissements montraient comment l’alliance entre la Corée du Sud et les Etats-Unis crée une opportunité sur le sol américain.Pour information, Intel et TSMC ont obtenu respectivement 8,5 milliards et 6,6 milliards de dollars de subventions.