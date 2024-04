Indices des prix à l’exportation et à l’importation : hausse en mars

Photo : YONHAP News

Les prix à l’exportation et à l’importation ont tous deux augmenté en mars. Selon les chiffres dévoilés, ce matin, par la Banque de Corée (BOK), leurs indices ont crû de 0,4 % sur un mois pour s’élever chacun à 120,89 et à 137,85.Selon la banque centrale sud-coréenne, même si le taux de change won-dollar s'est affaissé de 0,1 % en glissement mensuel, les prix à l’exportation ont été tirés vers le haut. Notamment par la hausse des prix des produits industriels, comme les produits pétroliers, les ordinateurs, l'électronique et les équipements optiques. En revanche, les prix des produits agricoles, forestiers et de la pêche se sont contractés de 3,1 %.Quant aux importations, les produits miniers et pétroliers ainsi que le charbon, ont vu leurs prix croître à cause de la flambée du cours du pétrole. En effet, le prix du baril de Dubaï est passé de 80,88 dollars en février à 84,18 en mars. Il s’agit d’un bond de 4,1 %. Plus concrètement, les prix des matières premières se sont accrus de 0,9 % et ceux des produits intermédiaires de 0,4 % en mars par rapport au mois précédent. En ce qui concerne les biens d’équipement, leurs prix ont augmenté de 0,1 %. Cependant, pour les biens de consommation, ce taux a baissé de 0,2 %.