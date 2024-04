Yoon Suk Yeol s’engage à écouter plus attentivement la population

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est exprimé officiellement et pour la première fois, ce matin, sur la défaite du parti au pouvoir aux législatives du 10 avril.Yoon Suk Yeol a déclaré, lors du conseil des ministres, qu’il communiquerait davantage avec les sud-Coréens, qu’il serait plus en posture d’écoute et qu'il ferait preuve d'une plus grande souplesse. Il a souligné qu’il fallait accepter avec humilité les résultats du scrutin.Le chef de l’Etat a estimé que même si ses pensées étaient toutes tournées vers ses concitoyens depuis son arrivée au pouvoir, cela n’était visiblement pas à la hauteur de leurs attentes. Il a expliqué qu’il avait fait de son mieux pour prendre une bonne direction et passer à l’acte, mais qu’il n’était pas arrivé à créer des changements tangibles.Selon lui, si ses compatriotes ne ressentent pas réellement de changement, cela veut dire que l'éxécutif n’a pas rempli correctement sa fonction, bien qu’il ait mis en place plusieurs bonnes politiques.En ce triste dixième anniversaire du naufrage du Sewol, Yoon n’a pas oublié non plus de présenter ses condoléances aux victimes de la tragédie.