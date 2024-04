Photo : YONHAP News

A l’occasion du dixième anniversaire du naufrage du ferry Sewol, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a rendu hommage aux victimes, aux survivants et à leurs familles.Le porte-parole en chef de la formation présidentielle, Jeong Hui-yong, a déclaré, dans un communiqué publié ce matin, que ce drame avait suscité la vigilance des sud-Coréens, et que le gouvernement avait établi des lois et amélioré les systèmes concernés par cette tragédie. Il a indiqué que la vie était toujours menacée, malgré tout, par les petits et grands accidents. Avant de promettre de mobiliser tous les moyens pour qu’un tel malheur ne se reproduise plus.Dans le camp d’en face, le patron du Minjoo a prié, lui aussi, pour les victimes du naufrage. Il a écrit sur les réseaux sociaux qu’il ferait en sorte que l’Etat prenne ses responsabilités et protège la vie et la sécurité de la population. D’après lui, le pays du Matin aurait dû changer après cet accident mortel, qui s’est produit au large de l’île de Jindo. Mais il a une fois de plus perdu des citoyens dans plusieurs drames, dont la bousculade mortelle à Itaewon lors des festivités d’Halloween. Lee Jae-myung a promis d’accomplir ses devoirs politiques pour éviter que les sud-Coréens perdent la vie à cause de l’incompétence et l’irresponsabilité de l’exécutif, et que les familles en deuil ne se battent plus seules dans la rue.