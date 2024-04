Séoul-Washington-Tokyo : première réunion demain des ministres des Finances

Photo : YONHAP News

Les ministres des Finances de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon se retrouveront, demain, à Washington. C’est une première. Rappelons que Yoon Suk Yeol Joe Biden et Fumio Kishida, avaient convenu de lancer une réunion entre leurs ministres des Finances lors de leur sommet, en août dernier, à David Camp.Le vice-Premier ministre sud-coréen à l'Economie, Choi Sang-mok, la secrétaire américaine du Trésor, Janet Yellen, et leur homologue japonais des Finances, Shunichi Suzuki, prendront donc le relais de leurs dirigeants pour discuter de la coopération financière et monétaire trilatérale. Reste à voir s'ils parleront de coopération visant à stabiliser l'économie mondiale au niveau macro, alors que la crise empire au Moyen-Orient et que la Réserve fédérale américaine (Fed) devrait maintenir pour le moment ses taux directeurs.Choi participera d'ailleurs à des réunions qui se tiendront au cours de son séjour dans la capitale américaine. Il prendra part à la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de banque centrale du G20, à une table ronde sur l’aide à l’Ukraine. Ce n’est pas tout. Un tête-à-tête avec Suzuki est aussi prévu. Il rencontrera également la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, ainsi que les gouverneurs de la Banque mondiale et de la banque internationale de développement (BID).