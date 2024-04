KDI : une mère risque plus de connaître une rupture de carrière qu’une femme sans enfant

Photo : YONHAP News

Les femmes sont nombreuses à remettre à plus tard le fait d’avoir des enfants. Beaucoup décident même de ne pas du tout en avoir. La raison : les mères ont plus de chances de subir une rupture de carrière que celles qui n’ont pas d’enfant. C’est ce qu’a révélé un rapport publié, aujourd’hui, par l'Institut de développement de Corée (KDI).Cette étude a analysé que l’écart des taux d’emploi chez les hommes et les femmes s’était rétréci. Cependant, les femmes n’arrivent pas à en profiter. Et pour cause : les inégalités dans les activités des soins des enfants. C’est, selon le KDI, l’une des principales raisons au taux très faible de natalité du pays.L’institution nationale a alors conseillé aux entreprises de permettre à leurs employés ayant des enfants de travailler chez eux ou avec des horaires réduits. Elle a aussi proposé, comme solution, la hausse du temps consacré aux soins des enfants chez les hommes.