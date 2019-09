Korsel, AS Adakan Putaran Pertama Negosiasi Pembagian Biaya Pertahanan

Photo : YONHAP News

Putaran pertama negosiasi pembagian biaya pertahanan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) akan berlangsung selama dua hari mulai hari Selasa (24/9/19) di Seoul, Korea Selatan.Perwakilan AS yang baru ditunjuk, James DeHart akan menghadiri pembicaraan tersebut, namun perwakilan Korea Selatan yang baru belum ditetapkan. Sementara itu, perwakilan untuk urusan pembagian biaya pertahanan di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Jang Won-sam akan ikut melakukan negosiasinya.Pemerintah Seoul tengah mempertimbangkan Wakil Ketua Komite Keuangan sebagai perwakilan baru yang dapat bernegosiasi, dengan pendekatan yang baru dan lebih strategis pada sudut perekonomian.Pembicaraan itu akan menetapkan pembagian biaya pertahanan untuk menempatkan pasukan militer AS di Korea Selatan, yang akan diterapkan mulai tahun depan.Biaya pertahanan untuk tahun ini, yang sebelumnya ditetapkan pada bulan Maret lalu, tercatat mencapai 1,38 triliun won, naik 8,2 persen dibandingkan dengan setahun sebelumnya.Sebelum negosiasi putaran baru ini, pihak AS tetap menegaskan kenaikan pembagian biaya pertahanan, karena dibutuhkan sebanyak 6 triliun won per tahunnya untuk menempatkan pasukannya di Korea Selatan.Sementara itu, pemerintah Seoul bersikeras untuk menerima kenaikan di level yang rasional dan adil, berdasarkan perjanjian penempatan pasukan AS di Korea Selatan, sehingga diperkirakan keduanya akan melakukan perdebatan sengit mulai putaran pertama pembicaraan ini.