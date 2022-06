Menlu Korsel Bertemu dengan Menteri Energi AS

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan yang sedang berkunjung ke Amerika Serikat (AS), Park Jin, bertemu dengan Menteri Energi AS Jennifer Granholm pada hari Senin (13/06) waktu setempat di Washington DC, AS.Kedua menteri menilai baik keputusan peningkatan kerja sama tenaga nuklir yang dibuat dalam pertemuan puncak antara Korea Selatan dan AS pada bulan lalu, serta menilai satu sama lain sebagai mitra ideal di bidang tenaga nuklir.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan bahwa kedua menteri juga bertukar pandangan mengenai kerja sama global terkait pembangkit listrik tenga nuklir di sektor swasta dan pentingnya mematuhi standar non-proliferasi nuklir.Disebutkan juga mengenai protokol tambahan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) terkait hak IAEA untuk melaksanakan inspeksi di fasilitas nuklir yang belum dilaporkan.Selain itu, keduanya membahas cara untuk memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan di pasar pembangkit listrik tenaga nuklir di luar negeri.