Korut Kecam Rencana AS Kirim Senjata ke Ukraina

Photo : YONHAP News

Pejabat senior Korea Utara mengecam keputusan Amerika Serikat (AS) untuk mengirimkan tank ke Ukraina, yang tengah berjuang melawan invasi Rusia.Direktur Jenderal Urusan AS di Kementerian Luar Negeri Korea Utara, Kwon Jong-geun, membuat kecaman tersebut dalam sebuah pernyataan yang disiarkan melalui Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) pada hari Minggu (29/01).Pejabat itu mengatakan bahwa krisis Ukraina tidak akan terjadi apabila Amerika Serikat tidak melanggar kepentingan keamanan Rusia di Ukraina.Pernyataan Kwon tersebut dirilis dua hari setelah adik perempuan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Kim Yo-jong, mengeluarkan pernyataan yang mengkritik keputusan AS untuk mengirim tank ke Ukraina.Adapun, Korea Utara membantah keras dugaan perdagangan senjata dengan Rusia, memperingatkan bahwa AS akan menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan jika terus menyebarkan rumor serupa.Terdapat spekulasi bahwa melalui serangkaian pernyataan Korea Utara yang membantah dugaan perdagangan senjata dengan Rusia serta kecaman atas pengiriman senjata AS ke Ukraina, rezim komunis itu sedang mencari pembenaran atas transaksi perdagangannya dengan Rusia di masa depan.