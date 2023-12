Photo : YONHAP News

Film "12.12: The Day" terus mencatatkan prestasi di tangga box office Korea Selatan, dengan menembus angka lebih dari 7 juta penonton bioskop hanya dalam waktu 20 hari penayangan.Menurut PlusM Entertainment, distributor dari film tersebut pada hari Senin (11/12), bahwa film "12.12:The Day" secara resmi telah menjangkau total 7.019.419 penonton bioskop.Film ini menjadi film Korea Selatan tercepat kedua yang dirilis pada tahun 2023, dengan menembus angka 7 juta penonton setelah film "The Roundup: No Way Out."Film yang dibintangi oleh Hwang Jung Min dan Jung Woo Sung ini menceritakan tentang kejadian nyata kudeta militer yang terjadi pada tahun 1979 silam.