ATEEZ Melejit ke Peringkat Puncak di Chart Album Billboard

Photo : YONHAP News

Album terbaru dari boy grup K-pop Ateez berhasil menduduki posisi nomor 1 di chart album utama Billboard.Menurut Billboard dalam preview chart terbarunya pada hari Minggu (10/12) waktu setempat, Ateez berada di peringkat puncak Billboard 200 dengan album keduanya, "The World Ep. Fin: Will," mengalahkan album populer lainnya, seperti "1989 (Taylor's Version)" milik Taylor Swift dan "For All The Dogs" milik Drake.Album kedua grup itu mencatatkan penjualan unit album (Album Units) setara dengan 152.000 kopi selama periode penghitungan chart.Ateez sendiri berhasil menempati urutan teratas untuk pertama kalinya dalam Billboard 200, dan sekaligus artis ketujuh untuk K-pop, mengikuti BTS, SuperM, Stray Kids, BLACKPINK, Tomorrow X Together, dan NewJeans.Terlebih lagi, Ateez disoroti sebagai grup K-pop pertama dari agensi K-pop kecil yang menduduki puncak tangga lagu, bukan salah satu dari empat agensi besar seperti Hybe, SM Entertainment, YG Entertainment, dan JYP Entertainment.