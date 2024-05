Trump Kembali Tekankan Naiknya Pembagian Biaya Penempatan Pasukan AS di Korsel

Photo : YONHAP News

Media Amerika Serikat mengabarkan bahwa mantan presiden Donald Trump telah mengisyaratkan adanya kemungkinan penarikan pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan jika Korea Selatan tidak akan menanggung beban yang lebih besar.Mantan presiden Trump melontarkan hal itu dalam wawancara dengan The Times yang dirilis pada hari Selasa (30/04) waktu setempat, bertepatan dengan Seoul dan Washington yang telah memulai negosiasi baru untuk menentukan pembagian beban pertahanan Korea Selatan di antara biaya penempatan pasukan AS di Korea Selatan jelang pemilu presiden AS di bulan November mendatang.Dalam wawancara itu, Trump mengungkapkan bahwa dirinya bingung mengapa AS ikut melakukan upaya pertahanan bagi negara lain, tepatnya Korea Selatan yang menurutnya adalah negara yang sangat kaya.Korea Selatan dan AS diketahui secara reguler telah sepakat untuk membagi biaya beban penempatan pasukan AS di Korea Selatan. Pada tahun 2019, presiden Trump saat itu sempat memberikan tekanan bagi pemerintah Seoul untuk meningkatkan biaya itu yang hampir enam kali lipat dari kontribusi setahun sebelumnya.Perundingan tersebut gagal mencapai kesepakatan selama masa jabatan mantan presiden Trump, sementara kesepakatan kedua negara bisa dicapai setelah pemerintahan Biden berjalan.Meski demikian, terdapat spekulasi yang mengatakan bahwa jika Trump menang dalam pemilu mendatang, maka pihak Washington berpotensi meminta diadakannya negosiasi baru dengan Seoul.