Photo : YONHAP News

韓国の男性アイドルグループ、BTS(防弾少年団)が、アメリカの人気トーク番組に出演し、来月リリースされるニューアルバム「MAP OF THE SOUL : 7」の先行シングル「Black Swan」のステージを初公開することが分かりました。BTSの所属事務所は、BTSが現地時間の28日、アメリカCBSの人気番組「レイト×2ショー with ジェームズ・コーデン」に出演し、「Black Swan」のステージを披露すると、18日、明らかにしました。「Black Swan」は、来月21日にリリースされるニューアルバム「MAP OF THE SOUL : 7」の収録曲で、世界的なスターとなったBTSが、音楽が自分にとって何を意味するのかを知った「アーティストとしての告白」を、夢幻的なサウンドに乗せて表現した楽曲となっています。今月17日にこの楽曲とともに公開されたアートフィルムは、こうしたBTSのメッセージを視覚化したもので、スロベニアの舞踊団「MNダンスカンパニー」とコラボレーションして制作されたということです。