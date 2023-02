BTS グラミー受賞ならず ３年連続ノミネート

Photo : YONHAP News

「第65回グラミー賞」が現地時間の5日、アメリカ・ロサンゼルスで発表され、3部門にノミネートされていた韓国の人気7人組グループ「BTS(防弾少年団)」は受賞を逃しました。BTSは、最優秀ミュージックビデオ部門でシングル「Yet To Come」、最優秀ポップ・デュオ/グループ・パフォーマンス部門でイギリスのロックバンド、コールドプレイとコラボレーションした楽曲「My Universe」、最優秀アルバム部門で「My Universe」を収録したコールドプレイのアルバム「Music Of The Spheres」が、それぞれノミネートされていました。BTSはグラミー賞に3年連続でノミネートされています。2021年はシングル「Dynamite」、2022年は「Butter」が、それぞれ最優秀ポップ・デュオ/グループ・パフォーマンス部門にノミネートされていましたが、受賞はできませんでした 。最年長メンバーのJIN(ジン)さんは兵役中のため活動を休んでいて、ほかのメンバーもことしの授賞式には出席しませんでした。BTSは、グラミー賞と並んでアメリカの3大音楽授賞式と称される「アメリカン・ミュージック・アワード(AMA)」と「ビルボード・ミュージック・アワード」ではそれぞれ受賞しています。★2023年2月7日修正