Photo : YONHAP News

韓国の人気アイドルグループ、BTS=防弾少年団のジョングクさんのソロ曲「Still With You」が、世界83か国のアイチューンズの「トップソング」チャートで1位に輝きました。「Still With You」は、ジョングクさんが2020年に音楽共有サイト「サウンドクラウド」で無料公開した自作曲で、公開から3年で正式にリリースされました。所属事務所によりますと、「Still With You」は4日午前9時、アメリカ、カナダ、ドイツ、フランスなど83カ国で、アイチューンズの「トップソング」チャートで1位になりました。また、同時にリリースされた自作曲「My You」も日本、フィンランド、パラグアイ、カタールなど15か国で「トップソング」チャートで1位になったということです。ジョングクさんは、今月14日にもソロシングル「Seven」をリリースする予定です。