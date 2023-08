ソウル市 新スローガン「Seoul, My Soul」のデザイン発表

Photo : YONHAP News

ソウル市の新たなスローガン「Seoul, My Soul(ソウル、マイ・ソウル)」のデザインが公開されました。ソウル市は16日、8年間使ってきた「I・SEOUL・U(アイ、ソウル、ユー)」に代わる新たなスローガン、「Seoul, My Soul」のデザイン発表会を開きました。発表会には、呉世勲(オ・セフン)市長とデザイン専門家のほか、市民ら300人あまりが出席しました。新たなスローガンのデザインは、都市名の「SEOUL」の「O」にハートを、「MY」の「Y」に感嘆符を、魂という意味の英単語、「SOUL」の「U」にスマイルマークを、それぞれあしらいました。ソウル市は、「ハートには、市民だけでなく世界の人々がソウルへの愛情と関心を持ってもらうという期待、感嘆符には、新たな経験とインスピレーション、スマイルマークにはソウルは楽しいという意味を込めた」と説明しました。ソウル市は、条例の改正など、新たなスローガンの使用に向けた制度づくりに入る方針です。ソウル市は去年8月から、新たなスローガンの公募を行ったあと、候補作を絞り、市民の意見をまとめたうえで、ことし3月に、「Seoul, My Soul」を採用しました。