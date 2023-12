NewJeans アメリカの年越し番組に出演

Photo : YONHAP News

韓国の人気ガールズグループ、NewJeans(ニュージーンズ)が、アメリカABCテレビの代表的な年越し番組に出演することになりました。所属事務所によりますと、NewJeansはアメリカABCテレビが毎年、年末に生放送する「Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest(ディック・クラークス・ニュー・イヤーズ・ロッキン・イブ・ウィズ・ライアン・シークレスト)」に出演するということです。NewJeansは、ヒット曲の「Super Shy」と「ETA」を披露する予定です。これまで韓国のアーティストでは、PSY(サイ)、BTS=防弾少年団、TOMORROW X TOGETHER(トゥモロー・バイ・トゥギャザー)がこの番組に出演していますが、ガールズグループが出演するのはNewJeansが初めてです。「Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest」は、大晦日の夜から元日の未明まで放送されるアメリカの代表的な年越し番組で、有名な歌手のライブや年越しカウントダウンなどが、5時間にわたって中継されます。