Командование сил ООН одобрило содержание договорённостей военных Юга и Севера

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Командование сил ООН одобрило содержание межкорейского военного соглашения, заключённого в рамках реализации Пханмунчжомской декларации. Как сообщил его представитель, 18 октября Командование сил ООН и объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК обговорили все пункты соглашения, завершив внутреннюю процедуру их утверждения. Среди этих пунктов установление бесполётной зоны, демонтаж постов охраны, прекращение всех враждебных действий на суше, на море и в воздухе. 19 октября командование планирует сделать заявление, в котором выразит поддержку и согласие с содержанием соглашения.