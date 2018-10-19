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Второй американо-северокорейский саммит может состояться в начале 2019 года. Об этом сообщили в пятницу американские СМИ со ссылкой на собственные источники в администрации США. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что вторая встреча главы Белого дома Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чон Ына может состояться в ближайшие 2-3 месяца. Сам Дональд Трамп сказал, что его вторая встреча с лидером КНДР возможна после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 6 ноября.