26 октября пройдут межкорейские военные переговоры на уровне генералов

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26 октября в пограничном пункте Пханмунчжом состоятся межкорейские военные переговоры на уровне генералов. В ходе встречи будут обсуждаться договорённости, связанные с военной сферой, которые зафиксированы в Пханмунчжомской декларации. Переговоры были предложены Югом. Южнокорейскую делегацию возглавит генерал-майор Ким До Гюн, который в минобороны возглавляет отдел КНДР. Делегацию Севера возглавит генерал-лейтенант сухопутных войск КНДР Ан Ик Сан. Они оценят процесс реализации военного соглашения от 19 сентября и обсудят дальнейший план действий. Вместе с тем, планируется обсудить вопросы формирования совместного военного комитета. В министерстве обороны РК сообщили, что будет затронут также вопрос о совместном использовании устья реки Ханган.