Глава МИД РК встретилась со спецпредставителем США по северокорейским вопросам

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В понедельник в Сеуле состоялась встреча министра иностранных дел РК Кан Гён Хва и спецпредставителя США по северокорейским вопросам Стивена Бигэна. Состоялся обмен мнениями о совместных действиях двух стран в продвижении денуклеаризации КНДР и проектов межкорейского сотрудничества. Встреча проходила в закрытом режиме. Предполагается, что Стивен Бигэн и Кан Гён Хва также затронули темы подготовки рабочих контактов и переговоров на высоком уровне между представителями КНДР и США, проанализировали последние внешнеполитические шаги Пхеньяна.