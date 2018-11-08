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Политика

Министр обороны РК встретился с главой Индо-Тихоокеанского командования США

Write: 2018-11-09 11:57:49Update: 2018-11-09 12:00:18

Министр обороны РК встретился с главой Индо-Тихоокеанского командования США

Photo : YONHAP News

8 ноября министр обороны РК Чон Гён Ду встретился с Филиппом Дэвидсоном, возглавляющим Индо-Тихоокеанское командование США, прибывшим в РК для участия в церемонии вступления Роберта Абрамса в должность командующего американскими войсками на Корейском полуострове. Чон Гён Ду разъяснил Филиппу Дэвидсону ситуацию с реализацией межкорейских военных договорённостей от 19 сентября, подчеркнув, что это способствует сглаживанию военной напряжённости на Корейском полуострове, формированию доверия, а также продвижению американо-северокорейского диалога. Дэвидсон заявил, что Индо-Тихоокеанское командование будет продолжать выполнять важную роль в сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной регионе. Стороны сошлись во мнении о том, что поддержание тесного сотрудничества РК и США является как никогда важным. 
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