Вице-президент США поблагодарил лидеров стран Азии за содействие в оказании давления на Пхеньян

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Вице-президент США Майкл Пенс поблагодарил лидеров стран Азии за содействие в оказании давления на Пхеньян. В ходе состоявшейся в Сингапуре встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди он выразил благодарность индийскому правительству за поддержку усилий Вашингтона по денуклеаризации Корейского полуострова. Аналогичную благодарность вице-президент США выразил также премьер-министру Вьетнама Нгуену Суан Фуку. В ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ он подтвердил, что санкции и давление в отношении КНДР сохранятся до тех пор, пока Пхеньян не проведёт полного, подконтрольного и необратимого отказа от ядерного оружия.