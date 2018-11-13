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В мире

Вице-президент США поблагодарил лидеров стран Азии за содействие в оказании давления на Пхеньян

Write: 2018-11-15 14:00:06Update: 2018-11-15 18:56:23

Вице-президент США поблагодарил лидеров стран Азии за содействие в оказании давления на Пхеньян

Photo : YONHAP News

Вице-президент США Майкл Пенс поблагодарил лидеров стран Азии за содействие в оказании давления на Пхеньян. В ходе состоявшейся в Сингапуре встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди он выразил благодарность индийскому правительству за поддержку усилий Вашингтона по денуклеаризации Корейского полуострова.  Аналогичную благодарность вице-президент США выразил также премьер-министру Вьетнама Нгуену Суан Фуку. В ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ он подтвердил, что санкции и давление в отношении КНДР сохранятся до тех пор, пока Пхеньян не проведёт полного, подконтрольного и необратимого отказа от ядерного оружия. 
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