Hyundai Group отметит 20-летие Кымгансанского туристического проекта

18 ноября Hyundai Group и северокорейский комитет за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе апроведут мероприятие по случаю 20-летия начала туристических поездок в горы Кымгансан. Оно будет проходить 18 ноября. В этот день в 1998 году на Север отправился первый туристический лайнер «Хёндэ-Кымган», и 19 ноября, когда он прибыл в порт Косон. В мероприятии примут участие около 180 человек. В четверг министерство по делам воссоединения РК выдало разрешение южнокорейской делегации на посещение КНДР. В составе делегации 30 должностных лиц группы Hyundai, в том числе её председатель Хён Чжон Ын, а также 77 представителей политических кругов, в том числе бывшие министры по делам воссоединения Им Дон Вон, Чон Сэ Хён и Ли Чжон Сок. В Hyundai Group отметили, что данное событие имеет большое значение, несмотря на то, что туристическая программа прекращена 10 лет назад.