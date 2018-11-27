Майкл Помпео выразил надежду на скорые переговоры КНДР и США на высоком уровне

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Госсекретарь США Майкл Помпео выразил надежду на скорое проведение северокорейско-американских переговоров на высоком уровне для обсуждения вопросов денуклеаризации. Об этом он заявил 28 ноября в ходе встречи с журналистами. На вопрос о наличии каких-либо конкретных планов по данной встрече Майкл Помпео сказал, что ему нечего добавить относительно мероприятий, связанных с КНДР. Однако по его словам, он очень надеется на то, что вышеуказанная встреча состоится в ближайшем будущем, для чего стороны приложат усилия. Майкл Помпео должен был встретиться с заведующим отделом единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхолем в Нью-Йорке 8 ноября, однако встреча была отложена.