В РК появится тематический парк Paramount

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Тематический парк крупной американской кинокомпании Paramount Pictures Corporation впервые откроется за пределами США в районе Международного аэропорта Инчхон. Крупный развлекательный комплекс будет включать концертные залы для выступлений К-РОР, пятизвёздочный отель, казино, конференц-центр и другие объекты. Строительство начнётся в следующем году и завершится в июне 2022 года. В инвестировании проекта принимает участие американская компания MGE, занимающаяся развлекательными комплексами и казино. Корпорация Международного аэропорта Инчхон намерена оказать максимальную поддержку реализации проекта. Предполагается, что после открытия комплекса его будут ежегодно посещать около 3,6 млн человек.