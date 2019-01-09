Корейские приправы из сои включены в список Национального нематериального культурного наследия РК

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Приготовление традиционных корейских приправ из сои – соуса канчжан, паст твенчжан и кочхучжан - внесены в список Национального нематериального культурного наследия РК. Как сообщили в Управлении по охране культурного наследия, приправы из сои включены в список под номером 137. При этом включены не только сами соусы, но и процесс их приготовления. Ценность культуры соусов была признана с учётом того, что она передаётся с давних времён из поколения в поколение, внося вклад в изучение кулинарной культуры Кореи. Кроме того, указывается, что культура соусов из сои тесно связана с культурой быта и различными поверьями корейского народа.