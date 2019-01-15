Бюджет официальной помощи развитию на этот год составит 2,85 млрд долларов

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Правительство РК определило бюджет официальной помощи развитию (ODA) на этот год в объёме 3 трлн 200 млрд 300 млн вон или 2 млрд 850 млн долларов. Это на 5% больше, чем в прошлом году. В этом году РК реализует 1.404 проекта ODA, в которые участвует 41 учреждение. 15 января проект был одобрен на заседании комитета по вопросам международного сотрудничества, прошедшем под председательством премьер-министра Ли Нак Ёна. Среди наиболее крупных проектов этого года - оказание экстренной гуманитарной помощи под руководством МИД РК, отправка волонтёрских групп Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA), оказание продовольственной помощи развивающимся странам министерством продовольствия, сельского и лесного хозяйства, решение проблемы загрязнения атмосферы Монголии и ряд других.