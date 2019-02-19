Экспортные цены в РК в январе – самые низкие за 27 месяцев

Photo : KBS News

Экспортные цены в РК, которые снижались три месяца подряд, опустились в январе до самого низкого уровня за последние 27 месяцев. По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным во вторник, их индекс составил 82,95 пункта, что на 1% меньше, чем в предыдущем месяце и на 1,4% меньше в годовом исчислении. Эксперты связывают данное явление со снижением цен на основные экспортные товары – электронику и комплектующие – в среднем на 3,3%. При этом цены на динамическую память с произвольным доступом (DRAM) оказались самыми низкими за последние 7,5 лет, уменьшившись на 14,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на полупроводники понизились за тот же период на 5,3%.