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Экспортные цены в РК в январе – самые низкие за 27 месяцев

Write: 2019-02-19 10:28:16Update: 2019-02-19 11:01:05

Экспортные цены в РК в январе – самые низкие за 27 месяцев

Photo : KBS News

Экспортные цены в РК, которые снижались три месяца подряд, опустились в январе до самого низкого уровня за последние 27 месяцев. По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным во вторник,  их индекс составил 82,95 пункта, что на 1% меньше, чем в предыдущем месяце и на 1,4% меньше в годовом исчислении. Эксперты связывают данное явление со снижением цен на основные экспортные товары – электронику и комплектующие – в среднем на 3,3%.  При этом цены на  динамическую память с произвольным доступом (DRAM)  оказались самыми низкими за последние 7,5 лет, уменьшившись на 14,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на полупроводники понизились за тот же период на 5,3%. 
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