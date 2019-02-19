За девять лет объём торговли РК и Индии вырос на 25,6%

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За девять лет после вступления в силу в 2010 году Всеобъемлющего соглашения об экономическом партнёрстве (CEPA) между РК и Индией двусторонний товарооборот вырос на 25,6%. По данным Таможенного управления, представленным 20 февраля, по состоянию на прошлый год показатель составил 21,5 млрд долларов. Экспорт в Индию вырос на 36,8%, составив 15,6 млрд долларов. Импорт вырос на 3,5%, составив 5,9 млрд долларов. На индийский рынок из РК в основном поставляются полупроводниковые схемы, стальные листы, нефтепродукты. Из Индии ввозятся нафта, алюминий, ферросплавы и другое сырьё. В настоящий момент стороны работают над устранением различных проблем в системе взаимной торговли.