Мун Чжэ Ин назвал Индию хорошим другом РК

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После второго саммита КНДР и США в Ханое процесс налаживания мира на Корейском полуострове будет проходить более активно. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в интервью индийской газете Times of India, в преддверии государственного визита в Сеул премьер-министра Индии Нарендры Моди, который намечен на 21 – 22 февраля. Мун Чжэ Ин отметил, что Индия уже давно является хорошим другом для РК. Напомнив о помощи Индии в Корейской войне, он отметил, что этот год важен для Индии, которая отмечает 150 лет со дня рождения Махатмы Ганди, борца за независимость своей страны. Мун Чжэ Ин сказал, что РК также отмечает столетие Первомартовского движения за независимость. Президент подчеркнул, что обе страны имеют много общего, в том числе достижение быстрого экономического развития и демократии после обретения независимости.