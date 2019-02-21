Второй саммит КНДР и США может пройти в том же формате, что и первый

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Второй северокорейско-американский саммит в Ханое может пройти в том же формате, что и первый саммит, состоявшийся в Сингапуре. Об этом заявил высокопоставленный представитель правительства США. По его словам, стороны проведут личную встречу, совместный обед и встречу в расширенном формате с участием делегаций. Таким образом, высказывается предположение о том, что саммит в Ханое, запланированный на 27-28 февраля, как и в случае с Сингапуром, фактически пройдёт в течение одного дня 28 февраля. Возможно, 27 февраля Дональд Трамп и Ким Чон Ын проведут совместный ужин. Представитель правительства также отметил, что КНДР должна более активно принимать меры по денуклеаризации. Он сказал, что среди первоочередных вопросов повестки саммита – заморозка программ оружия массового уничтожения Севера. Он также отметил, что США готовят всевозможные поощрительные меры на случай, если КНДР сделает правильный выбор.