В РК начнётся эпоха, ориентированная на простых людей

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Следующие три года станут эпохой, ориентированной на простых людей. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 9 мая на пресс-конференции, которая была посвящена второй годовщине его пребывания на посту главы государства. Малообеспеченные слои населения получат дополнительную поддержку, а размер базовой пенсии будет увеличен до 400 тысяч вон (300 долларов). Валовой национальный доход на душу населения достигнет 50 тысяч долларов в год,- отметил президент. Он обещал поставить на первое место в списке неотложных задач правительства решение проблемы низкой рождаемости. Для координации соответствующей политики будет создан специальный правительственный орган. Его руководитель будет одновременно выполнять функции вице-премьера по социальным вопросам, которому будет поручено также разрабатывать политику в сферах образования, труда и социального обеспечения. Юн Сок Ёль обратился к Национальному собранию с просьбой сотрудничать с правительством в формировании нового органа. Он призвал правительство продолжать убеждать врачей в необходимости увеличения приёма в медицинские вузы ради улучшения системы здравоохранения страны. Коснувшись внешней политики, глава государства признал различия во мнениях между РК и Японией по поводу общей истории. Он подчеркнул необходимость сотрудничества двух стран ради будущих поколений. Юн Сок Ёль отметил также, что РК находится в «некомфортных» отношениях с Россией из-за конфликта вокруг Украины и приобретения Москвой северокорейского оружия. Тем не менее, Сеул стремится сотрудничать с Москвой в экономике и других областях, «где есть общие интересы». Президент напомнил, что РК предоставляет Украине гуманитарную помощь, но придерживается политики непредоставления летального оружия какой-либо стране. Это была первая пресс-конференция Юн Сок Ёля с августа 2022 года.